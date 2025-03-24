Англія

Американський бізнесмен вірить в успіх своєї команди.

Власник лондонського Челсі Тедд Боелі висловився про перспективи та розвиток свого клубу. Його слова наводить авторитетне видання Bloomberg.

"Ми єдині в тому, що намагаємося побудувати. У нас молода команда, у гравців довгі контракти. На початку шляху, для нас все було нове, але ми змогли це зробити завдяки єдності.

Якщо ви подивитеся на те, що відбувається, то побачите, що основа команди стабільна і залишатиметься такою ще довгий час. Ми виконуємо план, який зрештою приведе Челсі на вершину. Зараз команда посідає четверте місце і це істотний прогрес.

Необхідно думати про довгострокову перспективу, про те, чого клуб намагається досягти. У нас великі можливості для розвитку стадіону, які ми повинні опрацювати. Це теж входить до комплексного плану розвитку клубу.

Думаю, що саме на цьому етапі ми або об'єднаємося, або вирішимо піти різними шляхами. Але в тому, про що пишуть і говорять, набагато більше драматизму, ніж правди", — сказав Боелі.