Англія

Точні деталі пошкодження поки що невідомі.

Центральний захисник Челсі Веслі Фофана знову отримав травму і потрапив до лазарету "синіх". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний француз зазнав пошкодження безпосередньо перед матчем АПЛ проти Тоттенгема (1:0), через що він в останній момент випав із заявки "синіх".

Точні деталі пошкодження поки невідомі, проте найближчими днями футболіст пройде медичне обстеження, після якого стануть відомі терміни його відновлення.

Через часті травми Фофана зміг провести лише 14 матчів у поточному сезоні АПЛ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Тоттенгем.