Англієць відзначився асистом в матчі АПЛ.
Коул Палмер, Getty Images
04 квітня 2025, 10:10
Півзахисник Челсі Коул Палмер відзначився першою результативною дією за останні два місяці, віддавши гольову передачу на Енцо Фернандеса у матчі проти Тоттенгема в 30-му турі АПЛ. Це була його перша результативна дія за 18 матчів, пише ESPN.
До цього Палмер не відзначався результативними діями протягом дев'яти матчів.
Тим часом посуха голів у Палмера так і продовжується. Востаннє він забивав 14 січня.
Усього англієць забив 14 голів і віддав вісім асистів за 29 ігор в АПЛ.