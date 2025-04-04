Англія

Англієць відзначився асистом в матчі АПЛ.

Півзахисник Челсі Коул Палмер відзначився першою результативною дією за останні два місяці, віддавши гольову передачу на Енцо Фернандеса у матчі проти Тоттенгема в 30-му турі АПЛ. Це була його перша результативна дія за 18 матчів, пише ESPN.

До цього Палмер не відзначався результативними діями протягом дев'яти матчів.

Тим часом посуха голів у Палмера так і продовжується. Востаннє він забивав 14 січня.

Усього англієць забив 14 голів і віддав вісім асистів за 29 ігор в АПЛ.