Англія

Лондонці знову втратили очки з "ірисками".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета незадоволений рішенням арбітра призначити пенальті на користь Евертона, завдяки якому "іриски" зуміли здобути нічийний результат (1:1). Цитує іспанського фахівця afcstuff.

"Ми пропустили з пенальті, якого, на мій погляд, не було, дуже явний епізод. Контакт був недостатній. Крім того, контакт починався за межами штрафного, у карному майданчику нічого не було. Я переглянув момент 15 разів, і, на мій погляд, це ніяк не може бути пенальті", — заявив Артета.

Після 31 зіграного туру Арсенал посідає друге місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр ліги, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на 11 очок.

Раніше повідомлялося, що Габріел пропустить залишок сезону через травму.