Англія

Підопічні Унаї Емері продовжили свою домашню серію без поразок в АПЛ до 15 матчів.

Астон Вілла в Бірмінгемі приймала Ноттінгем Форест у 31-му турі англійської Прем'єр-ліги-2024/25.

Господарі поля двічі уразили ворота гостей протягом стартових 15-ти хвилин протистояння. Колектив Нуну Ешпіріту Санту відповів результативним ударом Жоти Сілви в другій половині поєдинку, але уникнути невдачі це не допомогло.

Астон Вілла з 51-м заліковим балом іде шостою в турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Ноттінгем Форест із 57-ма очками перебуває на третій сходинці.

Астон Вілла — Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Роджерс, 13, Мален, 15 — Ж. Сілва, 58

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія (Конса, 46), Дісасі, Мінгз, Матсен — Онана (Камара, 62), Тілеманс — Мален (Ремзі, 62), Асенсіо (Макгінн, 73), Роджерс — Воткінс (Рашфорд, 62)

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Морато (Болі, 75) — Єйтс, Андерсон — Домінгес (Соса, 74), Гіббс-Вайт, Еланга (Ж. Сілва, 46) — Гадсон-Одої

Попередження: Асенсіо, Мартінес — Морато, Ж. Сілва