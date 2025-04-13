Форвард МЮ може змінити клуб вже цього літа.
Алехандро Гарначо, Getty Images
13 квітня 2025, 16:36
Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері атакувального півзахисника Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.
За інформацією ЗМІ, "сині" вивчають можливість придбати аргентинця вже цього літа.
Манчестер Юнайтед готовий розглянути пропозиції щодо 19-річного гравця, якщо за нього запропонують 55 мільйонів євро. Такий продаж може допомогти клубу покращити фінансову ситуацію перед новим сезоном.
Додаткових чуток додає й той факт, що сам Гарначо нещодавно виставив на продаж будинок у Манчестері, що може свідчити про його намір змінити клубну прописку.
Раніше повідомлялось, що окрім Гарначо МЮ може продати Каземіро та Онана.