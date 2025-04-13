Англія

Форвард МЮ може змінити клуб вже цього літа.

Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері атакувального півзахисника Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

За інформацією ЗМІ, "сині" вивчають можливість придбати аргентинця вже цього літа.

Манчестер Юнайтед готовий розглянути пропозиції щодо 19-річного гравця, якщо за нього запропонують 55 мільйонів євро. Такий продаж може допомогти клубу покращити фінансову ситуацію перед новим сезоном.

Додаткових чуток додає й той факт, що сам Гарначо нещодавно виставив на продаж будинок у Манчестері, що може свідчити про його намір змінити клубну прописку.

Раніше повідомлялось, що окрім Гарначо МЮ може продати Каземіро та Онана.