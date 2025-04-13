Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл та Манчестер Юнайтед зіграють на Сент-Джеймс-Парк у тридцять другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, на тлі перемоги над Лестером (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Рубен Аморім, після нічиєї проти французького Ліона (2:2), використав із перших хвилин Баїндира до рамки воріт, тоді як Лінделеф гратиме в трійці центральних захисників, а Еріксен та Амасс зіграють у півзахисті, тоді як Зіркзе розташується на вістрі атаки.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Жоелінтон, Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі, Ісак, Барнс.

Запасні: Дубравка, Вілсон, Гордон, Таргетт, Крафт, Осула, Лонгстафф, Майлі, Нів.



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Лінделеф, Йоро — Далот, Угарте, Еріксен, Амасс — Фернандеш, Гарначо — Зіркзе.

Запасні: Гітон, Гевен, Магвайр, Шоу, Каземіро, Доргу, Мейну, Маунт, Гойлунн.



Гра Ньюкасл — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.