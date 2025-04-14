Англія

Тренер Челсі задоволений реакцією команди після перерви у матчі з Іпсвічем.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска залишився задоволений реакцією своєї команди у другому таймі матчу проти Іпсвіча, в якому вони відігралися з рахунку 0:2 і зрівняли його. Після невдалого першого тайму, коли команда припустилася кількох помилок в обороні і втратила впевненість, Мареска поділився своїми думками про перебіг зустрічі.

"Ми добре почали, створюючи кілька моментів, але після першого голу суперника динаміка гри змінилася. До кінця першої половини ми не були на висоті, особливо в захисті, де обидва пропущені м'ячі стали наслідком наших помилок.

Ми втратили впевненість, бо це була гра, яку ми повинні були виграти. Пропущений гол важко прийняти, але я сказав гравцям у перерві, що ми маємо змінити підхід і не можна продовжувати в тому ж дусі.

У другому таймі Челсі виглядав значно динамічніше, атакуючи через обидва фланги та створюючи безліч небезпечних моментів. "Ми повернулися до своєї гри, і другий тайм був значно кращим за перший", — підсумував наставник.

Раніше повідомлялось, що Челсі націлився на Гарначо.