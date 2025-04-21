Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 квітня 2025 року.

Лондонський Арсенал без зайвих труднощів здобув розгромну перемогу над одним із аутсайдерів англійської Прем’єр-ліги — Іпсвічем. Господарі втратили шанси на успіх ще в першому таймі: на 32-й хвилині червону картку отримав Дейвіс.

Особливо приємним цей матч став для українського футболіста Олександра Зінченка. Він уперше за тривалий час відіграв повні 90 хвилин у складі "канонірів" і відзначився результативною передачею.

Огляд матчу:

Іпсвіч — Арсенал 0:4

Голи: Троссар, 14, 69, Мартінеллі, 29, Нванері, 88

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Чаплін, 90), Каюсте (Луонго, 81) — Джонсон, Енсісо (Тейлор, 46), Кларк (Берджесс, 35) — Гірст (Делап, 82)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Зінченко — Едегор, Райс (Тірні, 73), Меріно (Льюїс-Скеллі, 57) — Сака (Нванері, 57), Троссар (Батлер-Оєдеджі, 83), Мартінеллі (Стерлінг, 73)

Вилучення: Девіс, 32