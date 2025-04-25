Англія

Швейцарець може переїхати до Англії.

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель має попит у представників англійської Прем'єр ліги. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, лондонський Челсі та Ньюкасл влітку зроблять спробу оформити трансфер 27-річного голкіпера.

Зазначається, що обидва клуби вже мали контакти з представниками воротаря Боруссії Д та найближчими днями продовжать перемовини в столиці Великобританії — Лондоні.

Чинна трудова угода гравця з "джмелями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро. Ця грошова оцінка є найбільшою на порталі Трансфермаркт серед усіх воротарів.

Цього сезону Грегор Кобель провів за Боруссію Д 43 матчі, пропустив 63 м'ячі та 10 разів відіграв "на нуль".