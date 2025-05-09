Англія

Французький захисник просить агента знайти нову команду, Юнайтед готовий продати його за 60 млн євро.

Захисник Лені Йоро може залишити Манчестер Юнайтед вже найближчим часом.

За інформацією з оточення футболіста, він шкодує про свій перехід на Олд Траффорд, який відбувся влітку 2024 року, і вже доручив своєму агенту шукати новий клуб.

Попри тривалий контракт до 2029 року, керівництво МЮ відкрите до продажу 18-річного таланта і планує виручити за нього щонайменше 60 мільйонів євро.

Йоро перейшов до англійського гранда з Лілля, проте адаптація до Прем’єр-ліги виявилася складнішою, ніж очікувалося.

У 24 матчах за манкуніанців він забив один гол. Загалом за всю кар'єру на клубному рівні Лені Йоро забив лише чотири рази.