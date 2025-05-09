Ліга Європи

Австралієць не стримався.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу емоційно відреагував на запитання від журналіста після перемоги над Буде/Глімт (2:0). Цитує австралійського фахівця talkSPORT.

- Рубен Аморім постійно каже, що перемога у Лізі Європи не врятує сезон для Манчестер Юнайтед. А чи врятує сезон для Тоттенгема перемога у цьому турнірі?

- Мені все одно про що кажуть. Чому мене має хвилювати, що думає Манчестер Юнайтед? Яке це має до мене відношення? Запитайте у тренера Манчестер Юнайтед, чому він так говорить.

Я з самого початку говорив, що цей турнір важливий. Ви знаєте краще за мене, ви довше стежите за цим клубом. Як ви думаєте, що б значив трофей для Тоттенгема? Це питання саме дає на себе відповідь. Зараз просто люди бояться, що це дійсно може статися. Вони намагаються принизити наше досягнення, звести нанівець, кажучи, що у них слабкий сезон, і починають порівнювати нас із Манчестер Юнайтед", — сказав Постекоглу.