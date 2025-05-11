Англія

Битва за Лігу чемпіонів.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився напередодні центрального матчу 36-го туру АПЛ з Ньюкаслом. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Ньюкасл — дуже агресивна команда. Особливо коли ми володіємо м'ячем на нашій половині поля, вони переходять на персональну опіку. На своїй половині вони розташовуються середнім блоком, але фізично вони дуже сильні й агресивні.

Ми грали проти команд, які діють низьким блоком, і проти команд, які намагаються грати агресивно, і в обох ситуаціях ми показували хороші результати. Я сподіваюся, що ця гра проти Ньюкасла дасть нам змогу проявити свої найкращі якості.

Тоналі в цьому сезоні був найкращим гравцем Ньюкасла, він грає дуже добре. Сандро фантастичний гравець, але у них багато хороших виконавців, таких як Бруно Гімарайнш, Джош Мерфі, Джо Віллок і Жоелінтон, який наразі травмований. Але тепер у нас є Лавія, Мої Кайседо та Енцо Фернандес грають добре, Коул Палмер набрав форму. Це буде велика гра", — заявив Мареска.

Матч між Ньюкаслом та Челсі відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.