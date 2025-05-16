Англія

МЮ сподіваються на перемогу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні матчу 37-го туру АПЛ з лондонським Челсі. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "червоних дияволів".

"У нас є час на відновлення перед фіналом. Найкращий спосіб підготуватися до фінального матчу — це зіграти проти Челсі. Гравці повинні розуміти: зіграєш ти проти Челсі чи ні, це нічого не означає для фіналу, і це важливо. Я просто готуюся до матчу з Челсі, мій фокус на цьому. Ми хочемо перемогти та показати хорошу гру.

Я знаю яким буде склад на гру з Челсі, але на фінал Ліги Європи зі складом я ще не визначився.

Знову скажу: те, як ми зіграємо з Челсі, матиме величезне значення для наступної гри. Нам потрібно виступити добре. Це головне.

Звісно, якщо буде гравець із пошкодженням, і він не відновиться до фіналу — гратиме хтось інший. Але якщо такої ситуації немає, у нас буде достатньо часу на відновлення. І не можна залишатися без матчів вісім-дев'ять днів. Це погано для фіналу. Тож, думаю, футболісти будуть готові до наступної гри.

Важко говорити про це і не виглядати божевільним, але якщо ви подивитеся на наш xG, наприклад, в останніх матчах, то він більший ніж у суперників.

Ми були дуже близькі до успіху в матчі з Вулвергемптоном, але пропустили після стандартного положення. Тоді вони вперше дісталися до наших воріт — і забили. А в нас були свої моменти, особливо в другому таймі.

Давайте зосередимося на тому, щоб добре завершити сезон, а потім вже будемо готуватися до майбутнього", — сказав Аморім.

Матч між Челсі та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 22:15 за київським часом.