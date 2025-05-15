Англія

Португалець хоче вирішити проблеми МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про своє майбутнє в манкуніанському клубі. Цитує португальського фахівця BBC.

"Відтоді як я приїхав сюди, я постійно говорю про стандарти, і я не можу дивитися на такі результати, особливо в АПЛ, і нічого не говорити, не брати на себе відповідальність.

У мене є чітке уявлення про те, що потрібно робити для вирішення наших проблем. Я розумію проблеми команди, тому я далекий від того, щоб піти.

Я говорю про те, що нам потрібно показувати хорошу гру. У нас є цей сезон, а в майбутньому нам необхідно проявляти себе — або нас замінять. Це нормально", — сказав Аморім.

Раніше повідомлялося, що Хаві підтримав Аморіма.