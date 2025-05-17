Англія

Манкуніанці готуватимуться до фіналу Ліги Європи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився після поразки від лондонського Челсі (0:1) в рамках 37-го туру АПЛ. Цитує португальського фахівця BBC.

"Я думаю, ми почали гру здорово, але у фінальній третині нам варто було бути трохи агресивнішими. Ми правильно підійшли до гри. Нам трохи не пощастило проти Челсі. Іноді ми хочемо пресингувати і забивати, але трохи втратили концентрацію.

Ніколи не подобається програвати. Ми були конкурентоспроможні, це очевидно, але цього виявилося замало.

Ми повинні готуватися до кожного турніру, а за п'ять днів ми можемо відпочити. У нас є п'ять днів на підготовку до фіналу Ліги Європи, два дні на повне відновлення і потім два дні на підготовку. Зрештою, я подивився на всіх гравців і думаю, що вони в порядку та готові до середи", — сказав Аморім.

Наразі МЮ посідає 16 рядок турнірної таблиці АПЛ, набравши 39 очок після 37 зіграних матчів.