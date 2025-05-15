Іспанія

Атлетік не готовий відпускати свого лідера дешевше ніж за 80 мільйонів євро — сума клаусули.

Півзахисник Атлетіка з Більбао Оян Сансет потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Fichajes.

Керівництво англійського клубу розглядає 24-річного іспанця як можливу заміну Бруну Фернандешу, який, за чутками, може залишити команду в разі переходу до саудівського Аль-Хіляля.

Сансет демонструє вражаючу результативність у цьому сезоні: 17 забитих м’ячів і три гольові передачі в 33-х матчах. Попри окремі проблеми зі здоров’ям, він залишається ключовою фігурою у схемі Атлетіка.

Однак потенційний трансфер буде складним: баскський клуб не має наміру вести перемовини щодо ціни та наполягає на повній виплаті клаусули — 80 мільйонів євро. Своєю чергою, Манчестер Юнайтед може наважитися на такий крок, прагнучи серйозного оновлення складу після нестабільного сезону.