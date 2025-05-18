Іспанець знову без перемоги в АПЛ.
Артета, getty images
18 травня 2025, 15:22
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про чемпіонські амбіції "канонірів". Цитує іспанського фахівця Sky Sports.
"Незрозумілі червоні картки і травми, звісно. Але без цього ми не знаємо, що б сталося. Були б ми набагато ближчими? Для мене відповідь однозначна: так. Через те, чого ми домоглися, і ті виступи, які у нас були. Але нам доведеться зробити щось ще наступного сезону, тому що планка буде вищою.
Якщо подивитися на те, що було в останні три сезони, то послідовні результати, з якими ми не вигравали титул, зустрічаються дуже рідко. Тож ми дуже близькі, настільки близькі за вірогідністю, що повинні продовжувати і бути кращими.
На початку сезону я уявляв собі, що ми виграємо Прем'єр-лігу в останньому домашньому матчі сезону в заключному турі. У мене в голові була така картина.
Зараз, після всього, що ми пережили за останні 11 місяців, думаю, ми всі можемо підняти голови вище, але при цьому, як і раніше, відчуваємо біль розчарування, тому що хочемо досягти цієї мети", — сказав Артета.