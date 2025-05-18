Англія

Іспанець знову без перемоги в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про чемпіонські амбіції "канонірів". Цитує іспанського фахівця Sky Sports.

"Незрозумілі червоні картки і травми, звісно. Але без цього ми не знаємо, що б сталося. Були б ми набагато ближчими? Для мене відповідь однозначна: так. Через те, чого ми домоглися, і ті виступи, які у нас були. Але нам доведеться зробити щось ще наступного сезону, тому що планка буде вищою.

Якщо подивитися на те, що було в останні три сезони, то послідовні результати, з якими ми не вигравали титул, зустрічаються дуже рідко. Тож ми дуже близькі, настільки близькі за вірогідністю, що повинні продовжувати і бути кращими.