Англія

Домашній комплект на сезон-2025/26 натхнений історією, емблемою та переможним духом "канонірів".

Adidas та лондонський Арсенал офіційно представили нову домашню форму на сезон-2025/26, яка поєднує в собі спадщину клубу та сучасне бачення. Ключовим елементом дизайну стала готична літера "A" — символ, що нагадує про легендарну емблему Victoria Concordia Crescit (з лат. "Перемога народжується з гармонії"), вперше представлену ще у 1949 році.

The pulse of our club.



Our new 25/26 @adidasFootball home kit is available now on Arsenal Direct and in-store 🛒 — Arsenal (@Arsenal) May 15, 2025

Футболка виконана в традиційній червоно-білій гамі, але прикрашена повторюваним мотивом літери "A", що робить її не лише даниною минулому, а й символом сучасної естетики клубу. Такий мотив вшановує домашню форму сезону-1990/91, коли Арсенал став чемпіоном Англії на Гайбері. Образ доповнюють білі шорти з червоними вставками та червоні гетри з готичним акцентом.

Прем’єра нової форми відбудеться вже 18 травня у матчі проти Ньюкасла, який стане останнім домашнім поєдинком сезону для "канонірів".