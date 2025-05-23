Англія

Зірковий захисник залишиться поза заявкою на гру з Крістал Пелес, імовірно, через майбутній трансфер.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не візьме участі в заключному турі англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес.

Головний тренер "червоних" Арне Слот пояснив це рішення майбутнім відходом гравця з клубу, фактично підтвердивши його трансфер до мадридського Реала.

"Александер-Арнольд все одно піде, то чому б його не залишити поза складом? Це буде мій перший подарунок Хабі Алонсо на чолі Реала", – заявив Слот.

Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля і провів у клубі понад два десятиліття. За першу команду він зіграв 352 матчі, забив 23 голи та став володарем усіх головних трофеїв, включно з Лігою чемпіонів і чемпіонатом Англії.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль не відпустить Александер-Арнольда безкоштовно.