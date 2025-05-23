Іспанія

Головний тренер Ліверпуля прокоментував заяву Деку щодо гравця мерсисайдців.

Наставник Ліверпуля Арне Слот прокоментував слова спортивного директора Барселони Деку, який раніше зізнався, що каталонський клуб цікавиться вінгером мерсисайдців Луїсом Діасом.

Слот зазначив, що не звик говорити про футболістів, яких клуб не підписав, але підкреслив своє захоплення грою колумбійця. Водночас тренер згадав і про молодих талантів самої Барси — Ламіна Ямала та Рафінью.

"Кожен клуб має свій підхід. Я розумію, що Деку — великий шанувальник Діаса. І я теж. Але мені також подобаються Ямал і Рафінья", — сказав Слот.

Раніше повідомлялось, що Барселона планує зробити Ямала найбільш високооплачуваним гравцем клубу.