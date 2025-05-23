"Шпори" здобули довгоочікуваний трофей.
Девіс та Бейл з кубком Ліги Європи, getty images
23 травня 2025, 20:16
Колишній гравець лондонського Тоттенгема Гарет Бейл висловився про перемогу "шпор" в Лізі Європи. Цитує валлійця ESPN.
"Тепер клуб позбувся клейма невдах, і, сподіваюся, у них вийде розвинути цей успіх. Це дуже здорово для клубу, ми чекали цього дуже довго.
Тепер Постекоглу увійде в історію як легендарний тренер, який виграв європейський трофей.
Коли вони нарешті скинули цей вантаж, хочеться вірити, що це стане відправною точкою. Завдяки виходу в Лігу чемпіонів у них з'являться додаткові кошти, вони зможуть посилити склад і розвиватися далі", — заявив Бейл.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Тоттенгем був сильнішим за Манчестер Юнайтед (1:0)
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