Англія

"Шпори" здобули довгоочікуваний трофей.

Колишній гравець лондонського Тоттенгема Гарет Бейл висловився про перемогу "шпор" в Лізі Європи. Цитує валлійця ESPN.

"Тепер клуб позбувся клейма невдах, і, сподіваюся, у них вийде розвинути цей успіх. Це дуже здорово для клубу, ми чекали цього дуже довго.

Тепер Постекоглу увійде в історію як легендарний тренер, який виграв європейський трофей.

Коли вони нарешті скинули цей вантаж, хочеться вірити, що це стане відправною точкою. Завдяки виходу в Лігу чемпіонів у них з'являться додаткові кошти, вони зможуть посилити склад і розвиватися далі", — заявив Бейл.