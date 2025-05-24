Англія

Португальський тренер прокоментував важкий фініш сезону та поразку у фіналі Ліги Європи, але запевнив, що не шкодує про своє рішення.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що не шкодує про рішення очолити клуб у розпал складного сезону. Його команда завершила сезон поразкою у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема з рахунком 0:1 і наразі перебуває лише на 16-й позиції в турнірній таблиці АПЛ перед останнім туром.

Португалець прийняв Юнайтед після звільнення Еріка тен Гага, і, попри невдачі, позитивно оцінює своє дострокове призначення:

"На цю мить я дуже радий, що очолив команду за шість місяців до наступного сезону. Ми уникнули багатьох помилок, які могли б статися в наступному сезоні. Ми уникнули безлічі складнощів", — зазначив Аморім.

Раніше стало відомо, що керівництво МЮ виділить 100 млн фунтів на трансфери.