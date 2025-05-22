Італія

Албанець найближчим часом підпише трудову угоду з "россонері".

Колишній спортивний директор римського Лаціо Іглі Таре найближчим часом стане новим спортивним директором Мілана. Про це повідомляє італійський відомий журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, фінальні переговори з 51-річним функціонером відбудуться найближчими днями. Угоду буде підписано до початку наступного тижня, що дасть змогу Таре вступити на нову посаду одразу після завершення поточного сезону.

Іглі Таре працював в римському Лаціо на посаді спортивного директора з 2008 по 2023 рр. 51-річний функціонер був ініціатором запрошення до "орлів" таких футболістів, як Чіро Іммобіле, Сергей Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Стефан Де Врей, Луїс Альберто та Сімоне Індзагі на посаду головного тренера римлян.

Раніше Іглі Таре висловився про можливу роботу в італійському Мілані.