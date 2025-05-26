Англія

Воротар "червоних" поділився емоціями після дострокового здобуття титулу АПЛ.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер зізнався, що святкування тривалого й очікуваного чемпіонства в Англії виснажили його не менше, ніж самі матчі. Команда гарантувала собі титул після перемоги над Тоттенгемом у 34-му турі Прем’єр-ліги.

"Чесно кажучи, я трохи втомився від святкувань! Ми святкуємо чотири тижні поспіль після матчу з Тоттенгемом. Тепер, коли все завершилося, ми будемо ще багато святкувати.

Думаю, що важко порівнювати один сезон з іншим — минулого сезону ми боролися й старалися, але іноді все йде не так, як ви плануєте.

Я можу виділити кілька речей, які були у нас цього сезону, і одна з них — це самовіддача гравців, персоналу, тренерів. Усі старалися викладатися в кожному матчі, незважаючи ні на що. В кожному турі ми приїжджали на стадіон, щоб перемагати", — сказав Аліссон.

Раніше повідомлялося, що Фрімпонг незабаром офіційно стане гравцем Ліверпуля.