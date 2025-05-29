Англія

Досвідчений футболіст продовжить захищати кольори "сорок".

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Деном Берном.

Нова угода з 33-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

"Я дуже радий підписати новий контракт з клубом. Я знав, що наближається останній рік моєї угоди і дуже хотів визначитися зі своїм майбутнім. Я вже говорив раніше, що хотів би завершити кар'єру саме тут, тож я дуже вдячний за цю можливість.

Я все ще відчуваю, що прогресую і не думаю, що вже досяг піка. Цей сезон буде важко перевершити, але, сподіваюся, ми зможемо це зробити протягом наступних кількох років. Це справжня мрія – грати за цей клуб, і я щасливий, що можу це продовжити", – сказав Берн.

Берн виступає у складі "сорок" з зими 2022 року. Цього сезону він провів 46 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

За підсумками сезону Ньюкасл посів п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.

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