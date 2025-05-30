Англія

Український хавбек підписав нову угоду до літа 2031 року.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк прокоментував підписання нового контракту з клубом англійської Прем'єр-ліги, який розрахований до літа 2031 року.

"Я дуже радий підписати новий контракт з першою командою. Це дає мені ще більше енергії, щоб працювати ще старанніше. Мені дуже сподобався цей сезон, я розпочав його в Прем'єр-лізі і дебютував за збірну України. Я дуже пишаюся собою і хочу продовжувати в тому ж дусі. Завжди треба щось покращувати. Я хочу покращити все у своїй грі, щоб вивести себе та команду на новий рівень.

Термін нової угоди? Це дуже важливо для мене. Я дуже вдячний клубу за довіру, і це дає мені більше впевненості та задоволення від гри у футбол", — наводить слова Ярмолюка прес-служба клубу.

"Я дуже радий. Це ще одна велика історія успіху для другої команди. Ніл Макфарлейн та його команда проробили велику роботу, щоб підготувати його до першої команди.

Він вже два сезони перебуває у складі нашої першої команди, де він досяг хорошого, природного розвитку. Минулого року він отримував ігровий час практично у всіх іграх — цього року він вийшов на новий рівень.

Єгор якісний тим, що він один з кращих на тренуваннях. Він тренується старанно і з гарною інтенсивністю — це найкращий спосіб потрапити в команду. Він виходив у стартовому складі в останніх шести іграх, що є його наступним кроком. Він фантастичний пресингуючий гравець, він динамічний і покриває більшу частину поля. Мені подобається, як він розподіляє м'яч полем.

Єгор має кілька областей для розвитку, оскільки він ще молодий, і він є ще одним хорошим прикладом гравця Брентфорда, який зробить нас краще в майбутньому і який також стане кращим сам", — сказав головний тренер "бджіл" Томас Франк.

Минулого сезону 21-річний Ярмолюк провів 35 матчів, у яких результативними діями не відзначався.