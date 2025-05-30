Англія

22-річний центрбек привернув увагу кількох європейських клубів на тлі невизначеності з контрактом.

Захисник Фламенгу Клейтон опинився в центрі трансферного інтересу з боку європейських клубів.

Як повідомляє Coluna do Fla, 22-річний бразилець отримав запити від київського Динамо та англійського Лестер Сіті, а також привернув увагу представників одного з клубів португальської Прімейри.

Контракт гравця з Фламенгу чинний до кінця 2025 року, однак поки що сторони не наблизились до його продовження. Це створює передумови для потенційного літнього трансферу, особливо на тлі інтересу від європейських команд.

Клейтон виступає на позиції центрального захисника і відзначається надійною грою в обороні. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 600 тисяч євро, що робить його доступним варіантом для багатьох клубів, які шукають підсилення на цю позицію.

Очікується, що вже найближчим часом може бути зроблено перші офіційні пропозиції щодо трансферу молодого бразильця.

Раніше повідомлялось, що Михавко увійшов до топ-100 рейтингу премії Golden Boy-2025.