Україна

Нова угода розрахована до кінця наступного сезону.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з універсалом Олександром Караваєвим.

Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Олександр виступає за "біло-синіх" із 2019 року. Цього сезону він провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Раніше Караваєв заявляв, що він має пропозицію від київського клубу, але є й інтерес від інших команд.

За підсумками сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, але поступилося у фіналі Кубка України проти Шахтаря.