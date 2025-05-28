Нова угода розрахована до кінця наступного сезону.
Олександр Караваєв, ФК Динамо Київ
28 травня 2025, 15:38
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з універсалом Олександром Караваєвим.
Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Нагадаємо, Олександр виступає за "біло-синіх" із 2019 року. Цього сезону він провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.
Раніше Караваєв заявляв, що він має пропозицію від київського клубу, але є й інтерес від інших команд.
За підсумками сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, але поступилося у фіналі Кубка України проти Шахтаря.