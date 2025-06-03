18-річний нападник залишає Малагу й готовий приєднатися до амбітного англійського клубу.
Кордеро ліворуч, getty images
03 червня 2025, 12:54
Ньюкасл перебуває на фінішній прямій у перемовинах щодо підписання юного форварда Антоніо Кордеро.
За інформацією The Sun, угода практично завершена, і футболіст стане першим новачком команди в літнє трансферне вікно.
Напередодні Малага офіційно підтвердила, що 18-річний Кордеро залишить клуб 30 червня, після завершення контракту. Нападник провів вдалий сезон, забивши шість голів і оформивши п'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче придбати Гордона.