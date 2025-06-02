Італія

Легенда клубу пішов на підвищення.

Легенда італійського Ювентуса Джорджо К'єлліні отримав нову посаду в туринському клубі. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

Зазначається, що 40-річний італієць відтепер буде виконувати обов'язки директора з футбольної стратегії клубу. До цього призначення, він курирував зв'язки з футбольними організаціями в Ювентусі.

На новій посаді К'єлліні безпосередньо підпорядковуватиметься новому генеральному директору "старої сеньйори" Дам'єну Комоллі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Фулгема може очолити Ювентус.