Англійський клуб очікує на остаточну домовленість щодо трансферу італійського таланта за 12 мільйонів євро.
Дієго Коппола, Getty Images
09 червня 2025, 17:12
Центральний захисник Верони Дієго Коппола вже за кілька днів може стати гравцем англійського Брайтона.
За інформацією журналіста Альфредо Педулли, переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, і остаточна домовленість щодо трансферу очікується протягом найближчих 48 годин.
Брайтон готовий заплатити за 21-річного оборонця від 11 до 12 мільйонів євро плюс бонуси, а також включити у контракт відсоток від майбутнього продажу. Інтерес до Копполи проявляли й кілька клубів із Серії A, однак жоден із них не зробив офіційної пропозиції, чим скористались представники АПЛ.
У сезоні-2024/25 Коппола провів 35 матчів у складі Верони в усіх турнірах, відзначившись двома голами.