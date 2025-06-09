Англія

Англійський клуб очікує на остаточну домовленість щодо трансферу італійського таланта за 12 мільйонів євро.

Центральний захисник Верони Дієго Коппола вже за кілька днів може стати гравцем англійського Брайтона.

За інформацією журналіста Альфредо Педулли, переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, і остаточна домовленість щодо трансферу очікується протягом найближчих 48 годин.

Брайтон готовий заплатити за 21-річного оборонця від 11 до 12 мільйонів євро плюс бонуси, а також включити у контракт відсоток від майбутнього продажу. Інтерес до Копполи проявляли й кілька клубів із Серії A, однак жоден із них не зробив офіційної пропозиції, чим скористались представники АПЛ.

У сезоні-2024/25 Коппола провів 35 матчів у складі Верони в усіх турнірах, відзначившись двома голами.