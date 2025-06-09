Центральний захисник Верони Дієго Коппола вже за кілька днів може стати гравцем англійського Брайтона.

За інформацією журналіста Альфредо Педулли, переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, і остаточна домовленість щодо трансферу очікується протягом найближчих 48 годин.

Брайтон готовий заплатити за 21-річного оборонця від 11 до 12 мільйонів євро плюс бонуси, а також включити у контракт відсоток від майбутнього продажу. Інтерес до Копполи проявляли й кілька клубів із Серії A, однак жоден із них не зробив офіційної пропозиції, чим скористались представники АПЛ.

У сезоні-2024/25 Коппола провів 35 матчів у складі Верони в усіх турнірах, відзначившись двома голами. 