Англія

Нідерландець не зрозумів рішення Леві.

Захисник лондонського Тоттенгема Міккі ван де Вен висловився про звільнення з посади головного тренера "шпор" Анге Постекоглу. Цитує нідерландського гравця ESPN.

"Зрештою, це був вибір клубу. Нам, гравцям, нічого сказати з цього приводу. Звичайно, він перший тренер за довгий час, який виграв трофей і домігся успіху з Тоттенгемом. Так що, це, звичайно, дивне рішення.

Це рішення клубу, про яке нам нічого сказати, подивимося, що буде далі. Звичайно, ми в курсі чуток про головного тренера Брентфорда (Томас Франк — прим.), який може очолити команду.

Думаю, що багато гравців порозумілися з Постекоглу. І я хочу сказати, що він перший тренер за довгий час, який приніс "шпорам" успіх. Це говорить про те, що в нього є певні якості. Він на 100% налаштований на перемогу.

Звичайно, можна назвати його звільнення дивним. Так, те, що ми показали в Прем'єр-лізі, неприйнятно. На це вплинуло безліч чинників, але справа була не тільки в тренері", — сказав ван де Вен.

Раніше Постекоглу прокоментував своє звільнення з Тоттенгема.