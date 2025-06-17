Англія

"Червоні" оцінюють футболіста у 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Захисник Ліверпуля Джарелл Кванса може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" готове відпустити 22-річного англійця за суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що найбільший інтерес до футболіста виявляє леверкузенський Баєр, а сам гравець хоче отримувати більше ігрової практики.

Минулого сезону Кванса провів 25 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль включились в боротьбу за Забарним.