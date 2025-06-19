Англія

Англійського фахівця на чолі "клинків" змінює іспанець Рубен Сельєс, який уже має досвід роботи в англійських клубах.

Керівництво Шеффілд Юнайтед ухвалило рішення розірвати контракт із головним тренером Крісом Вайлдером. Про це повідомила пресслужба клубу.

Фахівець повернувся до Шеффілда в грудні 2023 року, але не зумів вивести команду до Прем'єр-ліги. У сезоні-2024/25 "клинки" фінішували третіми в Чемпіоншипі, однак поступилися Сандерленду в плейоф за право підвищитися в класі.

Для Вайлдера це був другий прихід у клуб — раніше він очолював Шеффілд Юнайтед у 2016–2021 роках, вивівши команду з Ліги 1 до АПЛ. Також він працював у таких клубах, як Галіфакс, Оксфорд Юнайтед, Нортгемптон, Мідлсбро та Вотфорд.

Новим головним тренером призначено 42-річного іспанця Рубена Сельєса. У минулому сезоні він очолював Галл Сіті, а раніше працював із Саутгемптоном і Редінгом. Керівництво клубу сподівається, що саме Сельєс зможе повернути "клинків" до еліти англійського футболу.

Раніше стало відомо, що Ернан Креспо знову очолив Сан-Паулу.