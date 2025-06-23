Англія

Новачок АПЛ формує склад на новий сезон.

Англійський Лідс Юнайтед оформив трансфер захисника Яка Бійола з італійського Удінезе. Про це повідомляє офіційний сайт "павичів".

Зазначається, що 26-річний словенець підписав з англійцями трудову угоду до 30 червня 2030 року. За інформаціє трансферного порталу Трансфермаркт, сума переходу склала 18 мільйонів євро.

"Оскільки за його підпис боролися багато клубів, ми вітаємо наше друге підписання цього літа в Західному Йоркширі та тепер із нетерпінням чекаємо гру Яка на стадіоні Елланд Роуд", — йдеться в заяві клубу.

Минулого сезону Яка Бійол відіграв за Удінезе 37 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Лідс полює за Ванатом.