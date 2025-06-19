Німеччина

Йдеться про Джарелла Кванса.

Захисник Ліверпуля Джарелл Кванса може незабаром змінити АПЛ на Бундеслігу.

За інформацією Фабріціо Романо, 22-річний англієць дав попередню згоду на перехід в Баєр. Німецький клуб розглядає його як пріоритетну заміну Джонатану Та, який перебрався в мюнхенську Баварію.

Відзначається, що переговори між клубами вже тривають. Куанса провів сезон-2024/25 без яскравих цифр в атаці — 25 матчів у всіх турнірах, без голів і передач. Контракт гравця з мерсисайдцями діє до червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль націлився на Осімгена.