Англія

Бразилець може залишити команду з Манчестера.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного бразильця зацікавлений один із клубів чемпіонату Саудівської Аравії, який вже зробив щедру пропозицію для футболіста "червоних дияволів".

Минулого сезону Каземіро провів 42 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Маунт не збирається залишати Манчестер Юнайтед.