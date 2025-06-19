Манчестер Юнайтед розглядає варіант повноцінного трансферу, але сам гравець досі сподівається на перехід до Барселони.
Маркус Рашфорд, Getty Images
19 червня 2025, 20:50
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може змінити клуб цього літа. Як повідомляє The Sun, 27-річний форвард опинився у сфері інтересів Ньюкасла, який готує пропозицію про оренду футболіста.
У керівництві "сорок" вважають, що Рашфорд має шанс перезапустити кар'єру саме в їхньому проєкті. Водночас у Манчестер Юнайтед воліють продати гравця на постійній основі.
Сам англієць не приховує бажання перейти до Барселони, однак каталонський гранд наразі не проявляє активного інтересу до його підписання.
Нагадаємо, що у лютому цього року Рашфорд перейшов в Астон Віллу на правах оренди, де провів 17 матчів, забивши чотири голи та оформивши шість асистів. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Барселона просила ФІФА допустити її до Клубного чемпіонату світу.