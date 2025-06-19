Англія

Манчестер Юнайтед розглядає варіант повноцінного трансферу, але сам гравець досі сподівається на перехід до Барселони.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може змінити клуб цього літа. Як повідомляє The Sun, 27-річний форвард опинився у сфері інтересів Ньюкасла, який готує пропозицію про оренду футболіста.

У керівництві "сорок" вважають, що Рашфорд має шанс перезапустити кар'єру саме в їхньому проєкті. Водночас у Манчестер Юнайтед воліють продати гравця на постійній основі.

Сам англієць не приховує бажання перейти до Барселони, однак каталонський гранд наразі не проявляє активного інтересу до його підписання.

Нагадаємо, що у лютому цього року Рашфорд перейшов в Астон Віллу на правах оренди, де провів 17 матчів, забивши чотири голи та оформивши шість асистів. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона просила ФІФА допустити її до Клубного чемпіонату світу.