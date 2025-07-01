Англія

Легенда "червоних дияволів" завершила кар'єру наприкінці минулого сезону.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення колишнього захисника команди Джонні Еванса на посаду у клубі.

37-річний північноірландець очолюватиме відділ з оренд та розвитку молодих футболістів "червоних дияволів".

Помічником Еванса буде директор клубу Джейсон Вілкокс, а також керівник клубної академії.

Нагадаємо, Джонні завершив кар'єру після закінчення сезону-2024/25. На рахунку Еванса 241 матч за МЮ, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

Раніше Football.ua опублікував відверту розмову з керівником "червоних дияволів" Омаром Беррадой.