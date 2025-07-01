Легенда "червоних дияволів" завершила кар'єру наприкінці минулого сезону.
Джонні Еванс, Getty Images
01 липня 2025, 13:17
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення колишнього захисника команди Джонні Еванса на посаду у клубі.
37-річний північноірландець очолюватиме відділ з оренд та розвитку молодих футболістів "червоних дияволів".
Помічником Еванса буде директор клубу Джейсон Вілкокс, а також керівник клубної академії.
Нагадаємо, Джонні завершив кар'єру після закінчення сезону-2024/25. На рахунку Еванса 241 матч за МЮ, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.
Раніше Football.ua опублікував відверту розмову з керівником "червоних дияволів" Омаром Беррадой.