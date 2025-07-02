Англія

Залишилось лише заохотити Спортінг до продажу.

Трансфер із лісабонського Спортінга шведського мегабомбардира Віктора Дьокереша — одна з найбільш очікуваних подій літнього ринку цього року.

27-річний виконавець уже встиг побити горщики з керівництвом "левів", яке обіцяло йому дати згоду на гідну пропозицію іншого клубу, але при цьому не надто квапиться в перемовинах, тому футболіст повідомив клуб, що більше за нього не гратиме.

А за кому гратиме — питання відкрите, адже до певного моменту навіть основний претендент на нього в особі лондонського Арсеналу зупинив перемовини про перехід.

Але останнє оновлення повідомляє, що "каноніри" таки зробили важливий крок, узгодивши умови контракту до 2030 року.

За минулий сезон у Дьокереша 54 голи та 13 асистів за 52 матчі на клубному рівні.