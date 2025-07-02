Український форвард повертається до команди АПЛ.
Назарій Русин, ФК Хайдук
02 липня 2025, 17:38
Хайдук на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського нападника Назарія Русина.
Орендну угоду з 26-річним українцем було розраховано до 30 червня і вона не була продовжена.
Таким чином, Русин повертається до Сандерленда, який за підсумками минулого сезону завоював путівку до АПЛ.
У другій половині минулого сезону Русин провів 17 матчів за Хайдук, у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Сандерленд побив свій трансферний рекорд, придбавши півзахисника Страсбура.