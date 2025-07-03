Англія

Головний тренер Ліверпуля назвав португальця "особливим другом для всіх" і пообіцяв вшанувати його памʼять.

Трагічна загибель Діогу Жоти не залишила байдужим футбольний світ. Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив свої щирі емоції після втрати нападника, який трагічно загинув в автокатастрофі.

У своєму зверненні Слот зізнався, що шокований трагедією:

"Що сказати? Що можна сказати в такий момент, коли шок і біль ще так сильно даються взнаки? Хотів би я знайти слова, але знаю, що не можу. Все, що я маю, – це почуття, які, я впевнений, поділяють багато людей щодо людини та гравця, якого ми дуже любили, і родини, яка нам так дорога.

Мої перші думки не належать футбольному тренеру. Вони належать батькові, синові, братові та дядькові, які пережили таку неймовірну втрату, – родині Діогу та Андре Сілви. Моє послання до них дуже чітке: ви ніколи не будете самотні. Гравці, персонал та вболівальники Футбольного клубу Ліверпуль – всі з вами, і, судячи з того, що я побачив сьогодні, те саме можна сказати про всю футбольну родину".

Слот підкреслив, що Жота був не лише класним футболістом, а й чудовою людиною, другом і прикладом для команди. Він згадав, як уболівальники співали для нього пісню одразу після його приходу до клубу, і наголосив, що "втрата таких якостей у таких жахливих обставинах" — це важкий удар для всіх.

"Коли настане час, ми вшануємо Діогу Жоту, згадаємо його голи і заспіваємо його пісню. А поки що ми будемо пам'ятати його як унікальну людину і сумувати за ним. Ми ніколи його не забудемо", — завершив тренер.

Нагадаємо, 27-річний нападник Ліверпуля і збірної Португалії Діогу Жота загинув унаслідок ДТП 2 липня 2025 року.