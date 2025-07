Мохамед Салах прокоментував смерть Діогу Жоти, зазначивши, що "надзвичайно важко змиритися" з втратою свого товариша по команді.

Яким запам'ятається Діогу Жота

"До вчорашнього дня я ніколи не думав, що щось може налякати мене перед поверненням до Ліверпуля після відпустки. Друзі в житті приходять та ідуть, але не так", — зізнався Салах.

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr