Англія

Лідер Ліверпуля емоційно попрощався з партнером, який загинув в автокатастрофі.

Мохамед Салах прокоментував смерть Діогу Жоти, зазначивши, що "надзвичайно важко змиритися" з втратою свого товариша по команді.

Яким запам'ятається Діогу Жота

"До вчорашнього дня я ніколи не думав, що щось може налякати мене перед поверненням до Ліверпуля після відпустки. Друзі в житті приходять та ідуть, але не так", — зізнався Салах.

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr — Mohamed Salah (@MoSalah) July 4, 2025

Жота та його 25-річний брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі близько 00:30 за місцевим часом у четвер. Їх було знайдено у палаючій автівці після того, як транспортний засіб вилетів з дороги внаслідок пробиття шини.

Салах також висловив співчуття близьким:

"Мої думки з його дружиною, дітьми і, звичайно ж, батьками… Ми будемо піклуватися про них" .

Жота — був нападником Ліверпуля, чемпіон Англії 2024/25, володар Кубка Англії та Кубка ліги. Його смерть — непоправна втрата для клубу, збірної Португалії та усієї футбольної спільноти .

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