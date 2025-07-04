Мохамед Салах прокоментував смерть Діогу Жоти, зазначивши, що "надзвичайно важко змиритися" з втратою свого товариша по команді.

Яким запам'ятається Діогу Жота

"До вчорашнього дня я ніколи не думав, що щось може налякати мене перед поверненням до Ліверпуля після відпустки. Друзі в житті приходять та ідуть, але не так", — зізнався Салах.

Жота та його 25-річний брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі близько 00:30 за місцевим часом у четвер. Їх було знайдено у палаючій автівці після того, як транспортний засіб вилетів з дороги внаслідок пробиття шини.

Салах також висловив співчуття близьким:

"Мої думки з його дружиною, дітьми і, звичайно ж, батьками… Ми будемо піклуватися про них" .

Жота — був нападником Ліверпуля, чемпіон Англії 2024/25, володар Кубка Англії та Кубка ліги. Його смерть — непоправна втрата для клубу, збірної Португалії та усієї футбольної спільноти .

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