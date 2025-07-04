Лідер Ліверпуля емоційно попрощався з партнером, який загинув в автокатастрофі.
Мохамед Салах та Діогу Жота, getty images
04 липня 2025, 16:06
Мохамед Салах прокоментував смерть Діогу Жоти, зазначивши, що "надзвичайно важко змиритися" з втратою свого товариша по команді.
Яким запам'ятається Діогу Жота
"До вчорашнього дня я ніколи не думав, що щось може налякати мене перед поверненням до Ліверпуля після відпустки. Друзі в житті приходять та ідуть, але не так", — зізнався Салах.
Жота та його 25-річний брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі близько 00:30 за місцевим часом у четвер. Їх було знайдено у палаючій автівці після того, як транспортний засіб вилетів з дороги внаслідок пробиття шини.
Салах також висловив співчуття близьким:
"Мої думки з його дружиною, дітьми і, звичайно ж, батьками… Ми будемо піклуватися про них" .
Жота — був нападником Ліверпуля, чемпіон Англії 2024/25, володар Кубка Англії та Кубка ліги. Його смерть — непоправна втрата для клубу, збірної Португалії та усієї футбольної спільноти .
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