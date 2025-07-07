Англія

Форвард Спортінга демонструє рішучість приєднатися до лондонського клубу, поступившись двома мільйонами євро.

Нападник Спортінга та збірної Швеції Віктор Дьокереш зробив важливий крок до переходу в Арсенал, погодившись зменшити свої фінансові вимоги.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, шведський форвард відмовився від двох мільйонів євро, аби пришвидшити перемовини між лісабонським клубом та лондонцями.

Спортінг прагне отримати за свою зірку суму, що перевищує поточну пропозицію Арсеналу, однак сам гравець наполягає на трансфері. За даними джерел, Дьокереш вже повідомив керівництво португальського клубу, що не планує більше виходити на поле у складі "левів".

Віктор Дьокереш приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. З того часу 27-річний нападник став справжнім лідером команди, забивши 97 голів і віддавши 28 результативних передач у 102 матчах.

Раніше Дьокереш повідомив Спортінгу, що більше не гратиме за клуб.