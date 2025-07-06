Англія

Іспанець нарешті офіційно "канонір".

Лондонський Арсенал оформив трансфер півзахисника Мартіна Субіменді з баскського Реал Сосьєдад. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Деталі угоди не розголошуються, але зазначається, що з 26-річним іспанцем був укладений довготривалий контракт. Він виступатиме за Арсенал під 36-м номером.

Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що Субіменді перейде до Арсеналу приблизно за 65 млн. євро.

"Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це той крок, який я шукав і який хотів зробити. Щойно ви приходите сюди, відразу розумієте, наскільки великій цей клуб.

Я зосередився на Арсеналі, тому що їхній стиль гри мені підходить. Нещодавно вони показали свій потенціал, але найкраще ще попереду", — заявив Субіменді після підписання контракту з "канонірами".

Минулого сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 48 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.