Іспанець нарешті офіційно "канонір".
Мартін Субіменді, arsenal
06 липня 2025, 14:32
Лондонський Арсенал оформив трансфер півзахисника Мартіна Субіменді з баскського Реал Сосьєдад. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Деталі угоди не розголошуються, але зазначається, що з 26-річним іспанцем був укладений довготривалий контракт. Він виступатиме за Арсенал під 36-м номером.
Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що Субіменді перейде до Арсеналу приблизно за 65 млн. євро.
"Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це той крок, який я шукав і який хотів зробити. Щойно ви приходите сюди, відразу розумієте, наскільки великій цей клуб.
Я зосередився на Арсеналі, тому що їхній стиль гри мені підходить. Нещодавно вони показали свій потенціал, але найкраще ще попереду", — заявив Субіменді після підписання контракту з "канонірами".
Минулого сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 48 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.