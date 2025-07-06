Англія

Швед гратиме в Лондоні.

Лондонський Арсенал завершив трансфер нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний шведський форвард підписав з "канонірами" контракт до 30 червня 2030 року. Сума трансферу не розголошується, але між Арсеналом та Спортінгом вже є принципова домовленість про перехід гравця.

Трансфермаркт оцінює Дьокереша у 75 млн. євро.

Минулого сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 52 матчі, забив 54 голи та віддав 13 результативних передач.

Раніше Дьокереш повідомив Спортінгу, що більше не гратиме за клуб.