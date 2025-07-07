Іспанський півзахисник офіційно став гравцем лондонського клубу.
Мікель Артета, getty images
07 липня 2025, 09:53
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував підписання хавбека Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартіна Субіменді. Наставник лондонців підкреслив важливість цього трансферу та висловив упевненість у тому, що футболіст стане ключовим гравцем команди.
"Мартін — гравець, який принесе в нашу команду величезну кількість якості та футбольного інтелекту. Він чудово впишеться в команду і має всі якості, щоб стати для нас ключовим гравцем.
Рівень, на якому він стабільно виступав протягом останніх кількох сезонів як за клуб, так і за збірну, — саме тому ми так раді бачити його з нами. Ми всі вітаємо Мартіна та його сім’ю у клубі", — сказав Артета.
Арсенал не розголошує деталі контракту з новачком, але за даними ЗМІ, трансфер Субіменді обійшовся клубу в 65 мільйонів євро.