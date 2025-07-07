Англія

Іспанський півзахисник офіційно став гравцем лондонського клубу.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував підписання хавбека Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартіна Субіменді. Наставник лондонців підкреслив важливість цього трансферу та висловив упевненість у тому, що футболіст стане ключовим гравцем команди.

"Мартін — гравець, який принесе в нашу команду величезну кількість якості та футбольного інтелекту. Він чудово впишеться в команду і має всі якості, щоб стати для нас ключовим гравцем.

Рівень, на якому він стабільно виступав протягом останніх кількох сезонів як за клуб, так і за збірну, — саме тому ми так раді бачити його з нами. Ми всі вітаємо Мартіна та його сім’ю у клубі", — сказав Артета.

Арсенал не розголошує деталі контракту з новачком, але за даними ЗМІ, трансфер Субіменді обійшовся клубу в 65 мільйонів євро.