Англійський форвард провів за клуб 130 матчів і забив 49 голів.
Каллум Вілсон, Getty Images
07 липня 2025, 15:55
33-річний нападник Каллум Вілсон офіційно попрощався з Ньюкаслом після п’яти років у складі клубу. Про це повідомила пресслужба "сорок".
Вілсон приєднався до Ньюкасла влітку 2020 року, дебютувавши у матчі проти Вест Гема. З того часу він став одним із лідерів команди, отримавши символічний дев'ятий номер і ставши важливою частиною атакувальної лінії клубу.
"Каллум зіграв велику роль в нашому успіху останніми роками. Ми вдячні за його внесок і бажаємо йому успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.
Загалом Вілсон провів 130 офіційних матчів за Ньюкасл і забив 49 м’ячів. Його майбутній клуб наразі не повідомляється.
Раніше стало відомо, що Еланга — пріоритетна ціль для Ньюкасла.