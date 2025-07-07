Англія

Англійський форвард провів за клуб 130 матчів і забив 49 голів.

33-річний нападник Каллум Вілсон офіційно попрощався з Ньюкаслом після п’яти років у складі клубу. Про це повідомила пресслужба "сорок".

Вілсон приєднався до Ньюкасла влітку 2020 року, дебютувавши у матчі проти Вест Гема. З того часу він став одним із лідерів команди, отримавши символічний дев'ятий номер і ставши важливою частиною атакувальної лінії клубу.

"Каллум зіграв велику роль в нашому успіху останніми роками. Ми вдячні за його внесок і бажаємо йому успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.

Загалом Вілсон провів 130 офіційних матчів за Ньюкасл і забив 49 м’ячів. Його майбутній клуб наразі не повідомляється.

Раніше стало відомо, що Еланга — пріоритетна ціль для Ньюкасла.