Англія

До 15 липня футболіста можна викупити за 25 мільйонів євро.

Захисник міланського Інтера Дензел Думфріс може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного нідерландця зацікавлений Манчестер Сіті, а точніше головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Також наголошується, що до 15 липня футболіста можна викупити за 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Думфріс провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона не цікавиться Думфрісом.