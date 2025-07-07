До 15 липня футболіста можна викупити за 25 мільйонів євро.
Дензел Думфріс, Getty Images
07 липня 2025, 16:48
Захисник міланського Інтера Дензел Думфріс може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного нідерландця зацікавлений Манчестер Сіті, а точніше головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.
Також наголошується, що до 15 липня футболіста можна викупити за 25 мільйонів євро.
Минулого сезону Думфріс провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Барселона не цікавиться Думфрісом.